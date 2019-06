Metro, presto la riapertura della stazione Repubblica (forse)

Potrebbe riaprire nel corso degli ultimi giorni di giugno la fermata Repubblica della linea A

della metropolitana di Roma, chiusa dallo scorso ottobre, quando si e’ verificato un incidente in una delle scale mobili che ha causato il ferimento di 24 persone, perlopiu’ tifosi del Cska Mosca diretti allo Stadio Olimpico per un match di Champions League. La prossima settimana, il 18 giugno, spiegano fonti aziendali, la ditta Otis, produttrice dell’impianto e curatrice della sua sostituzione, dovrebbe consegnare il lavoro completato a Repubblica ad Atac. A quel punto l’azienda del trasporto pubblico romano potra’ avviare il dialogo con gli uffici Ustif del ministero dei Trasporti per le verifiche di rito. Qualora queste avessero esito positivo la fermata Repubblica potrebbe riaprire nel giro di qualche giorno, dopo quasi 8 mesi di chiusura.

Quanto a Barberini, la stazione successiva in direzione Battistini, i tempi di riapertura appaiono piu’ lunghi. La procura ha autorizzato Atac ad avviare la diagnosi degli interventi da fare assieme alla ditta Otis per poi procedere ai lavori.