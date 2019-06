Ballottaggio, boom centrodestra in provincia. Al centrosinistra solo Monterotondo

I dati del ballottaggio restituiscono alla provincia il centrodestra. La Lega capovolge i dati a Palestrina e stravince a Ciampino, Nettuno e Civitavecchia. Solo a Monterotondo tiene al momento il centrosinistra. A Tivoli Proietti ha vinto con un dato del 65,7% mentre il suo rivale candidato a sindaco Vincenzo Tropiano ha raggiunto il 34,3%.

Decisive le alleanze a Palestrina, il vento del nord invece spazza via il centrosinistra nelle altre città tranne a Monterotondo. Ciampino ha per la prima volta nella sua storia un sindaco donna, ex sindacalista Ugl.

Alle elezioni per i ballottaggi, alle ore 23, alla chiusura dei seggi, secondo i primi dati (circa meta’ dei 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 52,5 % degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno del 26 maggio: allora alla chiusura delle urne l’affluenza fu del 68,2%. Lo rende noto il sito del ministero dell’Interno.