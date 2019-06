Ad Anguillara la 59esima Sagra del Pesce di Lago

Il week-end del 15 e del 16 giugno sulle rive del Lago di Bracciano (Rm), ad Anguillara, si terrà la 59esima edizione della Sagra del Pesce: una manifestazione nata ufficialmente nel 1960 per celebrare quella che era l’attività principale della cittadina, la pesca. Un evento speciale e molto amato sia da coloro che sanno apprezzare il gusto particolare del pesce d’acqua dolce, sia da chi non l’ha mai assaggiato: attraverso la presenza di coloratissimi truck nell’Area Street Food, si potrà approfondire la conoscenza di questo prelibato prodotto a km 0 sabato 15 giugno dalle ore 17 a mezzanotte e domenica 16 giugno dalle 11 fino a fine serata.

La Sagra del Pesce è da sempre una manifestazione molto seguita dal pubblico. Per l’edizione 2019 ha deciso di rinnovarsi con un’offerta di eventi e spettacoli nuova, ma sempre nel rispetto della tradizione.

Ad attendere il pubblico l’alta gastronomia su ruote, con i caratteristici mezzi vintage (truck, apecar e furgoncini) sui quali opereranno veri e propri “street chef”.

Ad animare la manifestazione: musica dal vivo, spettacoli pirotecnici, artisti di strada, acrobati circensi, attività per bambini e fuochi d’artificio, oltre all’esposizione di arte figurativa, installazioni e artigianato artistico.

Per i visitatori della Sagra sarà previsto un servizio parcheggio e un servizio navetta apposito:

Parcheggio ex consorzio via Anguillarese altezza passaggio a livello, servizio navetta alla stazione.

Parcheggio del Mercatino altezza Via Anguillarese 87, servizio navetta fermata autobus di fronte.

Parcheggio in via Vicinale dei Vignali a circa 100 metri, altezza Fontanile. Servizio navetta in loco.

Parcheggio altezza cimitero, attiguo la festa.

Tutti i parcheggi saranno facilmente rintracciabili perché segnalati da apposita cartellonistica.