Ballottaggio, urne aperte in 6 Comuni. Le sfide in bilico

Si sono aperte questa mattina le urne per i 6 ballottaggi della provincia di Roma. È la prima volta dopo 10 anni senza i Cinque Stelle che hanno perso Comuni come Civitavecchia e Nettuno dove avevano avuto un grande risultato. Le sfide in tutti e 6 i Comuni saranno tra centrodestra e centrosinistra, con la Lega presente, forte della spinta delle Europee.

A Civitavecchia sembra non esserci partita: il centrodestra parte favorito con il 49 per cento come pure a Nettuno. A Tivoli il sindaco uscente, Giuseppe Proietti, un civico che ha schierato un esercito di liste civiche (dentro le quali ci sono anche pezzi di Pd e Fi) potrebbe fare il bis forte del suo 45,27%.

Il centrosinistra è avanti a Monterotondo, Palestrina e Ciampino ma qui la partita potrebbe avere sorprese in vista delle alleanze.

A Nettuno Alessandro Coppola (centrodestra) guida con il 41%, mentre Waldemaro Marchiafava (centrosinistra) è rimasto al 24,8%.

A Ciampino la Lega spera di giocarsela con Daniela Ballico, famiglia Ugl, che ha totalizzato il 33 per cento,contro il candidato di centro sinistra Giorgio Balzoni che al primo turno ha preso il 35,36%. Qui potrebbero essere decisivi i voti dell’Udc (6,5 per cento) che andranno al centrodestra.

A Palestrina infine con il 41 per cento Manuel Magliocchetti del centrosinistra. Mario Moretti di Lega e alleati (che ha sfiorato il 30 per cento) ha trovato un accordo con Bella Palestrina, una lista civica di centrosinistra che da sola ha fatto il 6,3 per cento. Con Moretti, anche se in vi non ufficiale, anche una parte del Pd.