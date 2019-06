Roma pride festeggia 25 anni: parata oggi a Roma

A 25 anni dal primo Gay Pride, Roma si prepara al tradizionale appuntamento e ad accogliere le migliaia di persone che domani si riverseranno nelle vie del centro con lo slogan: “Nostra la storia, nostre le lotte”. La parata, organizzata dal circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, partira’ da piazza della Repubblica alle ore 16 e si snodera’ lungo le vie centrali, fino ad arrivare in piazza della Madonna di Loreto, alla fine di via dei Fori Imperiali.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori – e’ molto significativo per la nostra storia. Festeggeremo i 25 anni dal primo Pride unitario in Italia, tenutosi a Roma nel 1994 e i 50 anni dai moti di Stonewall del 1969, la ribellione della comunita’ LGBT+ di New York contro i soprusi e le violenze della polizia e contro le discriminazioni che subivano quotidianamente.

Quella rivolta diede il via ai Pride, manifestazioni dell’orgoglio LGBT+ che da allora si svolgono in tutto il mondo in ricordo di quella favolosa notte rivoluzionaria”. Il Roma Pride e’ “una manifestazione gioiosa, colorata e pacifica che da oltre venti anni porta al centro dell’agenda politica i valori di democrazia, laicita’, diritti, parita’, salute e liberta’ e che ha contribuito a cambiare radicalmente la cultura e la societa’ del nostro Paese. In Italia, la strada della pienezza dei diritti e’ ancora lunga. Il ruolo del Pride – aggiungono – e’ quello di rivendicare il raggiungimento e la realizzazione di istituzioni giuridiche che prevedano il matrimonio egualitario, la genitorialita’ per tutti, una legge contro l’omo-lesivo-bi-trans fobia, l’abbattimento dello stigma verso le persone hiv+, la diffusione di una laica educazione sessuale ed il contrasto al femminicidio”.

E’ comparso questa mattina presto vicino la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma uno striscione con la scritta ‘Agaynst Pride!’, affisso dal movimento ‘Militia Christi’, contro la parata che si svolgera’ per le vie del centro a partire dalle 16 di questo pomeriggio. Sullo striscione compare anche l’anno 1994, chiaro riferimento al primo Gay Pride di Roma. “No alla negazione della vera affettivita’ umana, fatta di complementarita’ ed apertura alla vita”, e’ quanto si legge sul profilo Twitter ‘Militia Christi’ subito sotto la foto dello striscione.