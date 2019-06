Dopo la rissa, investe due ragazzi fuori dal locale: gue giovani in gravi condizioni a Roma

Al termine di una lite ha investito il gruppo di ragazzi ‘rivali’ nei pressi di un locale del quartiere Eur a Roma. E’ accaduto nella notte. Quattro i feriti, di cui due trasportati in ospedale in codice rosso.

L’investimento e’ avvenuto intorno alle 3.30 in viale di Val Fiorita. L’automobilista e’ stato fermato poco dopo dalla polizia. Si tratta di un 23enne italiano e la sua posizione e’ al vaglio.