VILLA ADA, DOVE “TUTTO SI SA, NULLA S’IMMAGINA”

Tutti pronti per la XXVI edizione di Villa Ada Roma Incontra il mondo?

La bellissima Villa Ada a partire dal 18 giugno fino al 5 agosto sarà una vera alcova di musica.

Sono in programmazione 49 concerti multigeneri, dove ogni gusto musicale sarà accontentato ed oltre ad una full-immersion artistica il pubblico sarà cullato dai magnifici scenari romantici e suggestivi che quest’incantevole luogo dona senza Se e senza MA a chiunque desideri sognare.

Con uno schioccar di dite, l’estate romana verrà colorata da sonorità come quella dance-elettronica e jazz-funk dei NU GUINEA … oppure il jazz ed il fusion del grande James Senese ed ancora i Coma Cose con le loro hip hop e con testiipregnati di critica sociale ed anche un po’ di semantica; e tantissii altri artisti e band che vi lasceranno senza fiato.

Ma adesso non perdiamoci la XXVI edizione di Villa Ada Roma Incontra il mondo presentata da dada S.r.l. Grazie alla direzioen artistica di Giuseppe Giannetti … Nella suggestiva location di Villa Ada dove “Nulla si sa, tutto s’immagina”: titolo di un film di Federico Fellini dove creatività e libertà di espressione si sposano divinamente.

18 giugno GROUNDATION (USA) 19 giugno M¥SS KETA (ITA) 20 giugno GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO cion NADA e ORCHESTRA DEI BRACCIANTI (ITA) 21 giugno RICCARDO SINIGALLIA (ITA) 22 giugno GIUDA + WINSTONS (ITA) 23 giugno INTO THE WILD NIGHT show (ITA) 24 giugno TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + LUCIO LEONI (ITA) 25 giugno EUGENIO IN VIA DI GIOIA(ITA) 26 giugno GIOVANNI TRUPPI (ITA) 27 giugno MODENA CITY RAMBLERS (ITA) 28 giugnoORCHESTRACCIA (ITA) 29 giugno CARO FABER – ROMA CANTA DE ANDRÈ (ITA) 30 giugno CARO LUCIO – ROMA CANTA BATTISTI (ITA) 1 luglio GIOVANNI LINDO FERRETTI (ITA) 2 luglio I HATE MY VILLAGE + ZU (ITA) 3 luglio TINARIWEN (MALI) 4 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO 5 luglioOTTO OHM (ITA) 6 luglio BANDABARDÒ (ITA) 7 luglio MASSIMO VOLUME + GIARDINI DI MIRÒ(ITA) 8 luglio GARBAGE (USA) 9 luglio dEUS (BELGIO) 10 luglio GIORGIO POI (ITA) 11 luglio HOOVERPHONIC (BELGIO) 12 luglio GOD IS AN ASTRONAUT (IRLANDA) + MONO (GIAPPONE) 13 luglio CARAVAN PALACE (FRANCIA) 14 luglio CANOVA + FULMINACCI (ITA) 15 luglio NOUVELLE VAGUE (FRANCIA) 16 luglio “MENTRE RUBAVO LA VITA” GIOVANNI NUTI E MONICA GUERRITORE CANTANO ALDA MERINI 17 luglio RIVAL SONS (USA) 18 luglio MADELEINE PEYROUX(USA) 19 luglio NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE (USA) 20 luglio COMA_COSE (ITA) 21 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO 22 luglio THE LIBERATION PROJECT (RSA) 23 luglio CLAVDIO (ITA) 24 luglioCALEXICO + IRON WINE (USA) 25 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO 26 luglio GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB (CUBA) 27 luglio QUASI//FINLEY (USA//ITA) 28 luglio NU GUINEA (ITA) 29 luglio LATTE E I SUOI DERIVATI (ITA) 30 luglio JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE(ITA) 31 luglio BOHEMIAN SIMPHONY – THE QUEEN ORCHESTRA (ITA) 1 agosto EASY STAR ALL-STARS (GIAMAICA/USA) 2 agosto

Diamante Capolongo