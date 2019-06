SuperEnalotto, sfiorato jackpot vicino Roma

La fortuna fa ancora tappa nel Lazio con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera un fortunato giocatore di Civitavecchia, in provincia di Roma, ha sfiorato il Jackpot milionario e centrato un 5 da 25.936,45 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via Buonarroti 17. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire e ha raggiunto i 165,8 milioni di euro, il più alto in Europa e il secondo al mondo. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nel Lazio, come riporta Agipronews, il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.