Stop centurioni e anti alcool: nuove norme in Campidoglio

“Abbiamo approvato il nuovo regolamento di polizia urbana della citta’ di Roma. Dopo oltre 70 anni abbiamo riscritto le norme di convivenza civile includendo comportamenti che 70 anni fa non erano minimamente contemplati e iniziato a eliminare il ricorso alle ordinanze, strumenti eccezionali che di volta in volta venivano utilizzati per il divieto antialcol e per contrastare la presenza dei centurioni”.

Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando il nuovo regolamento di polizia urbana approvato ieri dall’Aula.

Il testo unico stabilisce tanto lo stop ai cosiddetti ‘centurioni’, attorno al Colosseo ed ad altri monumenti del centro di Roma (nel sito Unesco), quanto le sanzioni – severe – per chi si tuffa nelle fontane storiche, come la Fontana di Trevi. Tra le principali novita’ il Daspo: una misura che consente ai vigili di allontanare chi trasgredisce le regole da una determinata zona della citta’ per 48 ore.

“Sara’ molto piu’ semplice avere un quadro completo dei divieti e delle attivita’ consentite, la spina dorsale del nostro vivere civile e in comunita’”, ha aggiunto Raggi.