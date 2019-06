Roma, trasporto pubblico dal 10 giugno nuova rete notturna

Dal 10 giugno scatta la 2° fase del rinnovamento della rete notturna per favorire gli spostamenti di lavoratori, turisti e per migliorare l’accesso agli svaghi serali.

Al potenziamento delle 15 linee diurne, già in atto dal 3 giugno,si aggiungeranno dal 10 giugno:

– 3 nuove linee: N543, N74, N075

– la modifica e il potenziamento di 13 linee (le attuali N2L-

N3-N5-N8-N10-N11-N13-N18-N20-N21-N22-N24-N28)

Nel dettaglio le 3 nuove linee

NUOVI COLLEGAMENTI PER LA LAURENTINA E PONTE DI NONA

– La nuova linea N74 collegherà la stazione Laurentina al nuovo quartiere di Fonte Laurentina percorrendo via Laurentina, viale Ignazio Silone, via Filippo Tommaso Marinetti e il corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta sino al capolinea di via Rita Brunetti.

– La nuova linea N075 collegherà largo Preneste a Colle degli Abeti (via Don Tonio Bello). Percorrerà via Prenestina, via Avola, via Roccalumera, via della Borghesiana, Ponte di Nona.

– La linea N543 (ex n12 prolungata) estende il percorso per servire il quartiere di Tor Sapienza (viale Morandi via De Chirico). In questo modo si completa la modifica della rete del quartiere che nelle diurne è collegato direttamente con metro A e C e nelle ore notturne, direttamente con il Centro (Termini, Tridente e piazza Venezia).

👉Nel dettaglio la modifica e il potenziamento delle 13 linee

– La linea nMB1 (ex N2L) che, nelle ore notturne sostituisce la metro B nella tratta Termini-Conca d´Oro sarà prolungata sino alla stazione metro B Ionio.

– La linea nMC (ex N28) che nelle ore notturne sostituisce la metro C viene prolungata a piazza Venezia transitando in via dell´Amba Aradam, via Celimontana, via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello per dare collegamento diretto verso il Centro

– La linea n46 (ex N5) viene prolungata da largo Millesimo alla stazione FL3 di Monte Mario

– La linea n8 che, nelle ore notturna sostituisce il tram, viene prolungata da Casaletto a via dei Capasso lungo via dei Silvestri, via Camillo Serafini e via di Bravetta

– Le linee n3 destra e sinistra (ex N10 e N11) estendono il percorso a Trastevere, ai Parioli, al Villaggio Olimpico e all´Auditorium.

– La linea n11 (ex n18) (Grotte Celoni-Torbellamonaca-piazza Venezia) viene potenziata nel numero delle corse

– La linea n92 (ex N13) estende il percorso a via Salaria e via Tagliamento raggiungendo il nuovo capolinea di piazza Sempione. La zona di viale Baseggio viene servita dalla linea 38

– La linea n705 (ex n21) collegherà la stazione metro laurentina a via Giuseppe Piermarini mentre la zona di via Laurentina viene servita dalla nuova linea n74

– La linea n66 è un nuovo collegamento diretto tra la stazione Termini, piazza Sempione e le zone Talenti, Casal Boccone e Casal de Pazzi. Sostituisce la linea N22

– La linea n200 (ex linea N24) farà capolinea alla stazione Prima Porta e transiterà in entrambi i sensi nella zona di via delle Galline Bianche

– La linea n904 (ex linea N20) che modifica il percorso all´interno del quartiere Casalotti

– La linea nME (ex linea N3), sostitutiva notturna della ferrovia Roma-Lido, che, in direzione di piazza Venezia modifica il percorso tra Ostia e Acilia per servire meglio le zone attraversate.

– Le funzioni delle linee N2P-N19-N26 vengono sostituite dalle linee 404-444-44-664