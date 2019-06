Roma, terribile incidente: muore un giovane

Incidente mortale poco dopo le 17,30 in via Casal del Marmo, zona Boccea, a Roma, in prosismita’ dello svincolo per il GRA. A scontrarsi un auto e una moto TMax Yamaha. Ad avere la peggio il centauro, un 37enne, morto sul posto. Il conducente della Passat si e’ fermato per soccorrere il motociclista. Sul posto, oltre al 118, la Polizia locale di Roma Capitale. Si indaga per accertare l’esatta dinamica dei fatti.