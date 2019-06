MARINO, AMBROGIANI(PD): “SCUOLA VIVALDI INVASA DA ERBACCE E STERPAGLIE”

“In questi giorni leggiamo i toni trionfalistici dell’amministrazione comunale a cinque Stelle di Marino, che si compiace degli interventi di manutenzione svolti su alcune strutture comunali, dislocate sul territorio. Ebbene, in questo contesto, sollecitiamo la maggioranza grillina ad esultare di meno e agire di più: ad esempio, su una situazione ambientale molto preoccupante, come quella della scuola comunale “Vivaldi”, in via Giovanni Prati, a Santa Maria delle Mole. Il perimetro del plesso scolastico, infatti, è totalmente invaso da erbacce alte e sterpaglie: una realtà che incide negativamente sul decoro urbano e che rappresenta un serio rischio per la sicurezza e la pubblica incolumità, visto e considerato il pericolo incendi con l’arrivo della calura estiva. Siamo sicuri che il sindaco Colizza accoglierà la nostra sollecitazione e delle famiglie marinesi, e procederà velocemente al taglio delle sterpaglie all’interno del giardino della scuola Vivaldi”. Così, in una nota, il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.