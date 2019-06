Fiumicino, da Liceo un ‘no a indifferenza’: stop svastiche

Dal Liceo Leonardo da Vinci di Maccarese arriva un “no all’indifferenza” ed a simboli come le svastiche apparsi sui muri a Fiumicino, in parte poi coperte da sonetti di poeti per mano di giovani anonimi. Con una manifestazione degli studenti, all’aperto, tutti intorno all’Istituto, con frasi e cartelli, gli studenti hanno espresso i loro pensieri e letto testimonianze dei sopravvissuti ai lager.

Un segnale forte, dagli studenti riuniti, “dopo i recenti fatti accaduti a Fiumicino – spiegano in un testo diffuso – quei simboli che sono apparsi nella notte e che evocano una delle pagine piu’ buie della nostra storia, potrebbero far credere che il nostro territorio sia solo questo: svastiche e celtiche con cui si imbrattano i muri. Anche se sono stati coperti rimangono ancora li’, sui nostri muri. Noi vogliamo ribadire che la nostra scuola dice No all’Indifferenza, che qui la Memoria non e’ qualcosa di astratto, non e’ una giornata di commemorazione che inizia e termina col suono della campanella. Da noi si organizzano incontri, conferenze, giornate di studio, viaggi della memoria. E si organizzano dal 16 ottobre al 25 aprile”.

“Complimenti a tutti gli studenti, alle studentesse e a tutto il corpo docente e non del Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese.

Un gesto importante, che si va a sommare a viaggi, conferenze, incontri che hanno tutti l’obiettivo di educare, sensibilizzare e ricordare”. A complimentarsi con i ragazzi e’ stato anche il vice sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca.