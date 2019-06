Emergenza rifiuti, Ama: «Situazione in via di normalizzazione»

“La raccolta dei rifiuti nelle aree di Roma che hanno presentato criticita’ si sta progressivamente normalizzando. Le operazioni di raccolta – che erano rallentate a causa del fermo per un guasto all’impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia e della concomitante forte decurtazione delle quantita’ di rifiuti accolte presso alcuni impianti di trattamento privati – da lunedi’ sono state intensificate e negli ultimi tre giorni sono state avviate a trattamento oltre 9.200 tonnellate di rifiuti urbani residui, segno del grande sforzo che l’azienda sta compiendo”. Lo comunica Ama in una nota.

“Mezzi e operatori continueranno ad intervenire anche nei prossimi turni nei quadranti in cui permangono alcune postazioni con il surplus di materiali. Ama rinnova l’appello a tutte le utenze di Roma – famiglie residenti, esercizi commerciali, pendolari e turisti – a rispettare scrupolosamente le regole per conferire i rifiuti e fare bene la raccolta differenziata”, conclude la nota.