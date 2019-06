È fuori pericolo di vita la giovane di 22 anni, portata ieri pomeriggio all’ospedale dopo l’incidente sull’A1 in cui sono morte tre donne, che erano i macchina con lei.

La vettura è rimasta coinvolta in un tamponamento con un tir.

La ragazza è uscita dalla Rianimazione ed è stata trasferita in altro reparto.

Incidente mortale, inoltre, poco dopo le 17,30 in via Casal del Marmo, zona Boccea, a Roma, in prosismità dello svincolo per il GRA.

A scontrarsi un’auto e una moto TMax Yamaha. Ad avere la peggio il centauro, un 37enne, morto sul posto.

Il conducente della Passat si è fermato per soccorrere il motociclista. Sul posto, oltre al 118, la Polizia locale di Roma Capitale. Si indaga per accertare l’esatta dinamica dei fatti.