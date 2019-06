Cotral, approvato piano industriale: 140 milioni di investimenti

“L’assemblea dei soci di Cotral, nella seduta di oggi, ha approvato il Piano industriale 2019-2021.

Cotral entra nel futuro. Con il piano industriale 2019-2021 si compie un passo significativo verso standard europei dei livelli di servizio: se la realizzazione dei progetti del precedente Piano Industriale ha consentito di risanare la societa’, con oltre centoquaranta milioni di euro di investimenti, il nuovo dara’ a Cotral stabilita’ industriale e una nuova flotta con un’eta’ media dei mezzi all’altezza degli standard continentali.

Un risultato impensabile fino a pochi anni fa. Per ottenerlo il nuovo piano industriale va in continuita’ con il precedente e prevede nelle sue azioni strategiche un ulteriore e progressivo contenimento dei costi, senza intaccare il livello del servizio e la qualita’ dei posti di lavoro, attraverso l’efficientamento dell’organizzazione e la riorganizzazione dei processi produttivi. Inoltre i progetti fondamentali del nuovo Piano Industriale mirano all’incremento ulteriore dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, anche attraverso l’acquisizione di nuova clientela del servizio di trasporto extraurbano.

Nel dettaglio, sono previsti investimenti per 140 milioni di euro, dei quali circa 40 per gli impianti e l’information technology e oltre 100 per l’acquisto di nuovi 480 autobus (grazie alle procedure di gara recentemente aggiudicate). Un piano industriale, in sintesi, per il definitivo salto di qualita’ dell’azienda e della qualita’ del servizio offerto ai passeggeri”. Cosi’ Cotral in una nota.