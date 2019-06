Il caso Palamara e la crisi del Consiglio Superiore della Magistratura ingrassano Salvini e sgonfiano Di Maio

Alt ragazzi, contiamo sino a tre e proviamo a riavvolgere il film che coinvolge il dott. Palomara e alcuni membri del consiglio superiore della magistratura per le nomine in alcune Procure, fra cui quella strategica (dal punto di vista del potere) di Roma dove Pignatone e Jelo hanno lasciato la loro zampata anticorruzione, e a ben vedere, azzerato una intera classe politica con “mafia capitale” che tanta gloria anche internazionale, ha dato alla nostra città.

Una volta questa Procura veniva definita “il porto delle nebbie” per la sua capacità di insabbiare procedimenti quando colpivano la classe politica nazionale, poi le cose sono cambiate anche prima dell’avvento di Pignatone, fresco fresco da Reggio Calabria.

Ora succede che sui social network (e ce mancava!) l’europarlamentare neoeletto del Pd Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, commentando il caso Palamara e gli sviluppi investigativi (che coinvolgono tra gli altri anche l’ex sottosegretario alla presidenza del consiglio del Governo Renzi, Luca Lotti e il parlamentare dem Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla Giustizia) si rivolga al Pd di Zingaretti con un inusitato out out: ”Chiedo al Partito Democratico, finora silente, di prendere una posizione di netta e inequivocabile condanna dei propri esponenti coinvolti in questa vicenda, i cui comportamenti diretti a manovrare sulla nomina del successore di Giuseppe Pignatone sono assolutamente certi, se vuole essere credibile nella sua proposta di rinnovamento e di difesa dello stato costituzionale di diritto dell’aggressione leghista”.

A parte la scontata “aggressione” leghista (che non è altro che l’eredità di Berlusconi) è evidente che il partito di Salvini si trova un po’ di esponenti sotto botta per indagini giudiziarie (anche se ormai per queste cose non si perdono voti checchè ne pensino i manettari de il Fatto Quotidiano), il dott. Roberti punta il dito sul Governo Renzi che nel 2014 “all’apice del suo effimero potere, con decreto legge, abbassò improvvisamente, e senza alcuna apparente necessità e urgenza, l’età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni”.

Lo scopo era quello di mandare in pensione un po’ di vecchietti, dice Roberti, per “liberare in anticipo una serie di posti direttivi per fare spazio a cinquantenni rampanti (in qualche caso inseriti in ruoli di fiducia di ministri, alla faccia della indipendenza dei magistrati dalla politica). tentare di influenzare le nuove nomine in favore di magistrati ritenuti (a torto o a ragione) più “sensibili” di alcuni loro arcigni predecessori verso il potere politico”.

Gli risponde stamane su il Foglio Andrea Orlando già ministro di Giustizia con Renzi e Gentiloni e oggi vice di Zingaretti. “Anzitutto – scrive – l’esigenza di uno svecchiamento della magistratura era reale. Ricordo che la norma per far andare in pensione i giudici a 75 anni fu voluta da Berlusconi, all’epoca si diceva per orientare gli assetti della Corte di cassazione. Questo però ha prodotto un forte invecchiamento dei vertici di tutti gli uffici”.

Tuttavia per non farsi mancare niente sulla vicenda interviene anche il governatore della Campania Vincenzo de Luca che da ex renziano di ferro, oggi si sente in dovere di difendere il napoletano Roberti, magari con un occhio al futuro della procura di Napoli e afferma perentorio: “Roberti sull’inchiesta Csm ha espresso una valutazione del tutto ragionevole. È una vicenda grave sulla quale non si può tacere e bisogna fare chiarezza nella maniera più rigorosa possibile”.

Ecco, bravo, sette più. Allora per fare chiarezza Zingaretti convoca l’ex braccio destro di Renzi, Luca Lotti che alla fine gli risponde quello che va dicendo da 48 ore e che lui con le nomine alla Procura romana non c’entra niente e comunque non è un reato cenare con Palamara, ah queste cene….meglio forse andare al McDonald in incognito. Tant’è vero che il Pd se ne esce con un comunicato di sostegno a Lotti e la solita indiscussa, tetragona convinzione sull’operato della Magistratura.

Noi pellegrini, non addentro alle occulte cose dei Palazzi, non possiamo che trarre alcune opinioni di buon senso “comune” da tutta questa vicenda che al popolo interessa meno che la sorte della Roma (intesa come squadra di Calcio perché quella della Capitale governata dalla Raggi è ormai segnata dall’inevitabile declino).

Primo: la Magistratura dopo Tangentopoli degli anni ’90 gradualmente va perdendo consensi di opinione, e da tutta questa storia non è che ne esca gran che bene anche perché il CSM, l’organo incriminato, pare solo lo snodo di accordi correntizi e politici.

Secondo: il “truce” (Salvini) e i cosiddetti garantisti di destra e centro porteranno avanti una offensiva per limitare i poteri della Magistratura (vedi come già stanno ridimensionando l’anticorruzione di Cantone, che magistratura non è, ma poco ci manca).

Terzo: Il Pd e l’organo ufficiale della sinistra la Repubblica, continueranno a fare del giustizialismo la loro bandiera, almeno sino a quando il partito di Zingaretti non venga messo sotto attacco, come ha fatto oggi Roberti.

Insomma, la svolta a destra dell’Italia sta cambiando un paradigma verso il ridimensionamento della Magistratura (cosa che avrebbe fatto godere Berlusconi per non dire il piduista defunto Gelli) e penalizza il giustizialismo dei 5 Stelle che della Magistratura avevano fatto un pilastro per la loro rivoluzione. Tanto che a fronte dei politici corrotti “tutti colpevoli” (copyright D’Avigo) si sono ridotti a fare da stampella al Truce sino alla definitiva consunzione.

Orbene, nella nostra infinita irrilevanza ci sentiamo di esclamare: “Mattarella, batti un colpo perché oggi sono in ballo gli assetti istituzionali di questo Paese già isolato a livello europeo, e non le beghe fra corporazioni e boiardi dello Stato”.

Giuliano Longo