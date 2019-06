Violento incidente, moto contro auto: un morto

Incidente mortale in pieno centro. A perdere la vita un 73enne.

L’uomo era alla guida di una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto.

Sul posto la Polizia stradale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Intanto ancora disagi per un nuovo allagamento nella nuova circonvallazione interna lungo la tangenziale est a Roma.

È accaduto intorno alle 15,30 circa e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale dei Gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino.

È stato chiuso il tratto in direzione San Giovanni in attesa della risoluzione del problema.