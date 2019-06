Roma, fiamme in un palazzo. Gravi ustioni per un uomo: arrestata 40enne

Una donna di 40 anni, originaria del Bangladesh, e’ stata sottoposta a fermo di polizia per l’incendio scoppiato ieri mattina alle sei in una palazzina di 8 piani in zona San Paolo, nella Capitale. A rimanere ferito un uomo di 30 anni, anche lui del Bangladesh. L’uomo, soccorso dal 118, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio a causa delle gravi ustioni riportate. In via Antonio Lo Surdo, oltre ai vigili del fuoco, era intervenuta la polizia di stato.