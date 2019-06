Ancora disagi per un nuovo allagamento nella nuova circonvallazione interna lungo la tangenziale est a Roma.

E’ accaduto intorno alle 15,30 circa e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale dei Gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. E’ stato chiuso il tratto in direzione San Giovanni in attesa della risoluzione del problema.