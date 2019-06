Portantino massacrato da un nigeriano: caccia all’uomo a Roma

È caccia all’uomo dove un nigeriano, su cui pende un decreto di espulsione, è accusato di aver pestato un portantino all’Umberto I.

Il nigeriano era detenuto nel carcere di Velletri. È il 31 maggio e il 48enne ha appena espiato la condanna. Un anno e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione de Il Messaggero l’uomo viene portato in carcere, durante la notte, si dimena, si lascia cadere in terra, tanto da procurarsi una ferita alla testa. Per questo, la mattina del primo giugno, i carabinieri decidono di portarlo al policlinico Umberto I.

Prima gli sferra otto pugni, il ragazzo cerca di difendersi. Non ci riesce. Crolla a terra. Okecku lo solleva da terra e poi lo sbatte sul pavimento con violenza. Alla fine, il portantino rimane tramortito, soccorso da un medico si riprenderà poco dopo. Nel frattempo, però, il 48enne va via. Adesso è ricercato.

Il 48enne è anche accusato di lesioni e violenza sessuale e adesso è latitante.