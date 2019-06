Si chiude domani alle ore 19,30 in piazza Santa Maria degli Angeli a Palestrina la campagna elettorale di Manuel Magliocchetti, candidato alla guida della coalizione risultata vincente al primo turno con il 41% delle preferenze. È l’ultimo evento pubblico del candidato prima del ballottaggio in programma domenica 9 giugno, che decreterà chi sarà il nuovo sindaco della città. Magliocchetti ha scelto ancora una volta la piazza per incontrare la sua gente, il filo conduttore del suo percorso da candidato passato attraverso la Fabbrica delle idee, laboratorio sociale da cui ha avuto origine il programma elettorale.

La sua idea di futuro per Palestrina è la sintesi di tre direttrici precise: rilancio del protagonismo dei quartieri, economia partecipata e turismo lento. Nasce così la sfida ad “andare #oltre” (slogan della sua campagna elettorale), per coltivare una nuova speranza di crescita per la città. «Un sindaco, #oltre ad amministrare bene, deve saper coltivare una speranza – spiega Manuel Magliocchetti – soprattutto per le nuove generazioni. Vogliamo ripartire dalle difficoltà, dagli errori, ma anche dalle cose positive perché rappresentare una città in declino, piegata, dove si vive male, oltre ad essere una rappresentazione falsa, fa male alla comunità e non è la premessa giusta per migliorarla».

All’evento in programma domani hanno dato la propria adesione associazioni, sportivi, professionisti e tutti i sindaci del comprensorio prenestino. Umberto Quaresima (Olevano Romano), Alessandro Cefaro (Genazzano), Angelo Lupi (Cave), Alberto Latini (Valmontone), Giampaolo Nardi (Castel San Pietro Romano), Lorenzo Piazzai (Zagarolo), Pietro Colagrossi (Gallicano nel Lazio) e Alessandra Sabelli (San Cesareo): tutti hanno espresso il proprio sostegno a Manuel per dare una svolta a Palestrina.

«Un progetto per la città non può essere sganciato dal territorio di riferimento – spiega il candidato sindaco. Ringrazio pertanto tutti i sindaci e gli amministratori per il supporto e i messaggi di sostegno diramati in questi giorni. Il ringraziamento più grande va alla mia famiglia e a questa meravigliosa squadra fatta di amici, giovani e tante persone oneste e appassionate, pronte a mettersi in gioco solo per il bene della città. Sono consapevole del sacrificio e della sfida che mi attende e per questo mi sento di promettere ai cittadini una sola cosa: io sono pronto».