Meteo Roma, ecco cosa sta per cambiare. Le previsioni nel dettaglio

Roma

Sole prevalente nel corso delle ore diurne; le condizioni del tempo rimarranno stabili anche in serata con cieli prevalentemente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno lungo la costa e sui settori interni al mattino e poi anche nel pomeriggio; cieli poco nuvolosi nel corso della serata.



Bel tempo al nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, specie sulle regioni orientali. Al pomeriggio qualche addensamento nuvoloso in più previsto per le regioni occidentali ma con tempo stabile eccetto locali piogge sulle Alpi. Residui fenomeni in serata sulle Alpi, bel tempo altrove.

Ennesima giornata di bel tempo al Centro con cieli totalmente sereni al mattino. Qualche nube in più prevista al pomeriggio sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati. Anche al sud Italia ci attende una giornata all’insegna della generale stabilità con qualche nube in transito al mattino sul Salento e Basilicata, sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio. Possibili deboli e occasionali piogge in serata e nottata sulla Sardegna.

Temperature minime in lieve aumento al Sud, massime invece in aumento ovunque.

Www.centrometeoitaliano.it