A Fiumicino debutta nuovo aereo A350-1000 Cathay

Ha fatto ufficialmente oggi il suo debutto sulla pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino il nuovo aereo A350-1000 della compagnia aerea Cathay Pacific, accolto al gate dai rappresentanti della Compagnia di Hong Kong e di Aeroporti di Roma, insieme a media e passeggeri.

Per la prima volta, infatti, lo scalo romano ha visto sulle proprie piste il nuovo aeromobile Airbus nella sua versione 1000, operativo per il collegamento tra Roma e Hong Kong, hub della Compagnia, attualmente considerato uno dei piu’ moderni e all’avanguardia per tecnologia e comfort offerto ai passeggeri.

“Accogliamo con piacere l’arrivo di questo innovativo modello di aeromobile che colleghera’ quotidianamente lo scalo romano con Honk Kong potenziando ulteriormente l’offerta da Fiumicino – ha riferito Federico Scriboni di Aeroporti di Roma – Si tratta di un investimento importante da parte di Cathay Airways che ha scelto il Leonardo da Vinci come primo aeroporto italiano sul quale iniziare ad operare con uno dei modelli di velivoli piu’ tecnologici e confortevoli sul mercato. E’ la conferma del ruolo strategico che riveste Fiumicino, sempre piu’ attrattivo a livello internazionale per passeggeri e compagnie aeree -conclude Scriboni – e l’hub in assoluto piu’ apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International.” Gia’ operativo su altre rotte, tra cui Washington DC, Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester e Zurigo, il nuovo aeromobile e’ parte di un ordine di 20 velivoli in consegna entro il 2021: un segnale dei continui investimenti di Cathay Pacific per offrire ai propri passeggeri una delle flotte piu’ giovani e all’avanguardia al mondo.