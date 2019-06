Stadio Roma, vertice tra Comune e società per la stipula della convenzione

Guidata dal vicepresidente esecutivo della societa’ con delega al progetto stadio, Mauro Baldissoni, la delegazione tecnica della Roma e’ arrivata nella sede del dipartimento capitolino Urbanistica a via del Turismo per il tavolo con gli uffici del Campidoglio e i rappresentanti della societa’ Eurnova, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura della convenzione urbanistica per il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, che dovra’ passare in Assemblea capitolina per il via finale all’impianto.

Raggi però, ieri, ha detto che «i privati devono rispettare i patti». E cioè «prima realizzino le opere pubbliche e poi il campo di calcio». Concetto in realtà già messo nero su bianco nelle due delibere sul “pubblico interesse” votate prima nel 2014 e poi nel 2017, che però i proponenti, nei vertici con il Comune, hanno iniziato a mettere in dubbio. Chiedendo rimodulazioni e slittamenti degli impegni per la collettività.