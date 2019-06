Roma, violenta lite e aggressione alle forze dell’ordine: coppia in manette

Questa notte, nel corso di normali controlli, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti, e una 33enne, originaria di San Giovanni Rotondo, incensurata, con l’accusa di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. I militari, nel transitare in via Prenestina, hanno notato la coppia discutere sulla strada animatamente ed hanno cosi’ deciso di fermarsi per verificare cosa stesse succedendo. Alla vista dei militari i due hanno avuto una reazione del tutto inaspettata, scagliandosi contro i militari minacciandoli, aggredendoli verbalmente e colpendoli con calci e pugni. Al termine della colluttazione i Carabinieri hanno avuto la meglio e li hanno ammanettati. Successivamente a seguito delle perquisizioni personali i due sono stati trovati anche in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, motivo per il quale sono stati segnalati al prefetto e successivamente sono stati condotti in caserma. Su disposizione dell’Autorita’ giudiziaria i due sono stati trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.