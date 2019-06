Marijuana fai da te: denunciata famiglia a Torvaianica

Una piccola serra dotata di tutti i comfort

e gli strumenti per far crescere sane e forti le piante di

marijuana e, a lato, la “lavagna del fattore”, un dettagliato

vedemecum con tanto di tabelle e disegni esplicativi su come

trattare le piante nel corso della loro “gestazione”. E’ cio’ che

hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Torvaianica in

casa di una tranquilla e insospettabile famiglia del posto. I

militari hanno fatto scattare le denunce a piede libero per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei

confronti di padre di 63 anni, madre di 59 anni e i due figli di

21 e 26 anni, tutti incensurati, che avevano allestito in una

stanza della loro abitazione una serra per la coltivazione di

piante di cannabis indica. I Carabinieri, durante un posto di

controllo eseguito nella cittadina del litorale, in via delle

Orchidee, hanno fermato per un controllo il 63enne, in quel

momento in compagnia del figlio piu’ piccolo, trovandoli in

possesso di 5 gr. di hashish. A quel punto i militari hanno

esteso le verifiche nella loro abitazione ubicata ad Ardea:

l’ispezione nell’appartamento ha permesso ai Carabinieri di

rinvenire altri 40 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, ma

la vera sorpresa era nascosta nel ripostiglio. Aperta la porta

dello stanzino, i militari si sono trovati di fronte una piccola

serra di marijuana organizzata con lampade ultravioletti,

umidificatori, sistema di irrigazione automatico. Appesa al muro

era presente appunto anche la “lavagna del fattore” su cui erano

indicati tutti i procedimenti necessari a far crescere rigogliose

le piante di marijuana. In casa sono stati ritrovati, inoltre,

fertilizzanti e concimi necessari per la mini coltivazione e un

bilancino di precisione.