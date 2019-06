Cucchi, processo bis in assise: sentenza prevista prima di Natale

Si chiuderà entro Natale, salvo ulteriori cambi di programma, il processo in corte d’assise ai cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale per il pestaggio subito in caserma la notte dell’arresto (tra il 15 e il 16 ottobre 2009) da Stefano Cucchi, poi deceduto il 22 ottobre all’ospedale Sandro Pertini.

Il presidente Vincenzo Capozza, fissando il calendario, ha previsto di esaurire l’audizione di tutti i consulenti medici di parte in due udienze (il 14 e il 26 giugno) da svolgersi nell’aula bunker di Rebibbia. Il 19 luglio ci sarà la requisitoria del pm Giovanni Musarò mentre la parola alle parti civili sarà data a settembre. Gli interventi dei difensori degli imputati, invece, sono programmati tra ottobre e la fine di novembre.