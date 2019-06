Caso procure, congresso a Roma: al centro la questione morale

Si riuniranno in congresso a Roma da venerdi’ a domenica prossimi le toghe progressiste di Area Democratica della Giustizia e al centro dell’evento (dal titolo ‘Giustizia e societa’. Diritti e giurisdizione nella crisi della democrazia rappresentativa’) il cui programma e’ stato appositamente aggiornato, ci sara’ anche la questione morale, dopo la ‘bufera’ che ha scosso il mondo della magistratura con i fatti che emergono dall’inchiesta della procura di Perugia.

Notizie che hanno coinvolto il Csm e che meritano una ferma risposta da parte di tutti i magistrati, soprattutto attraverso l’Anm e per questo in tutte le sessioni del congresso uno spazio di confronto sara’ dedicato al tema della questione morale.

Ad aprire il congresso, nel pomeriggio di venerdi’ 7 giugno, sara’ la relazione del segretario generale di AreaDG

Cristina Ornano. A seguire, la lectio magistralis ‘Giurisdizione e consenso’ di Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del diritto all’universita’ Roma Tre. Due le tavole rotonde in programma sabato: in quella dedicata al tema ‘La Giustizia e la crisi della democrazia rappresentativa’, parteciperanno, tra gli altri, Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, l’ex capo della procura di Milano ed ex presidente dell’Anm Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Luccioli, ex presidente di sezione della Cassazione e Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense. Un altro dibattito, poi, riguerdera’ il diritto di famiglia, con la togata del Csm Alessandra Dal Moro, e Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Previste anche diverse sessioni di approfondimento sui temi della giurisdizione, dell’autogoverno, delle riforme del processo civile e penale e dell’accesso in magistratura.