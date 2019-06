Caso Cucchi, a fine novembre la sentenza sui 5 carabinieri

Si avvia alla sua definizione il processo che per la morte di Stefano Cucchi vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali per omicidio preterintenzionale. Se ne avuta completa percezione oggi in aula, quando il presidente della prima Corte d’assise, Vincenzo Capozza, ha reso noto il calendario delle prossime udienze, fino a quella che registrera’ l’entrata in camera di consiglio e la pronuncia della sentenza.

E questa mattina sono stati fissati alcuni importanti ‘passaggi’ cronologici. I prossimi 14 e 26 giugno in aula l’attenzione sara’ focalizzata sulla questione medica; in sostanza, a testimoniare saranno chiamati i medici che, incaricati dal gip in sede d’incidente probatorio, hanno redatto una perizia sulle cause della morte di Cucchi; e in piu’ saranno presenti tutti i consulenti di parte. Per il resto si sa gia’ che, dopo un’ulteriore udienza interlocutoria (fissata per esaminare i testimoni residui delle liste delle difese), sara’ chiusa l’istruttoria dibattimentale lasciando spazio – il 19 luglio prossimo – al pm Giovanni Musaro’ per la sua requisitoria.

Poi, dopo l’estate, quattro o cinque udienze per le arringhe, e con ogni probabilita’ il 26 novembre ci sara’ la camera di consiglio che portera’ alla sentenza.

Per il resto, l’udienza di oggi – durata pochi minuti – ha fornito un’ulteriore elemento importante. Il pm, infatti, ha chiesto e ottenuto il deposito al fascicolo dibattimentale del decreto di archiviazione, firmato il 5 aprile scorso dal gip Elvira Tamburelli, riguardante la posizione del capitano Nico Blanco (ex comandante della Compagnia carabinieri Roma Montesacro), dell’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano (cugino di uno dei carabinieri per i quali e’ stato chiesto il rinvio a giudizio nell’inchiesta sui depistaggi), e del maresciallo Roberto Mandolini (sotto processo nell’odierno processo bis per le accuse di calunnia e falso). I tre, nell’ambito del procedimento sui depistaggi – che si trova attualmente in fase di udienza preliminare – erano stati iscritti nel registro degli indagati per favoreggiamento (Blanco), tentato patrocinio infedele (Di Sano) e falso ideologico (Mandolini).

Un solo testimone poi e’ stato escusso in aula: il maresciallo capo dei carabinieri Piero Rosati, chiamato a deporre dalla difesa di Raffaele D’Alessandro, uno dei tre militari sotto processo per l’accusa di omicidio preterintenzionale. “Lo conosco – ha detto – Con lui ho fatto parecchi servizi. Su lui posso dire che e’ un carabiniere molto capace a livello operativo. Insieme con lui e con Francesco Tedesco (l’imputato che ha chiamato in causa due suoi colleghi per il pestaggio di Cucchi, ndr) abbiamo fatto credo piu’ di 100 arresti; in nessuno di questi e’ mai successo qualcosa. Nella Stazione Appia dove lavoravamo si facevano grandi numeri, ma il motto era ‘fa piu’ male la penna che uno schiaffo'”.