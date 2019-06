A24, stop al caro pedaggi: i sindaci del Lazio alzano la voce al ministero

“Il 3 gennaio abbiamo chiesto di bloccare l’aumento dei pedaggi, non siamo stati ascoltati, ci hanno negato l’accesso agli atti sulla concessione di ‘Autostrade dei parchi’.

Noi oggi dal ministero dei Trasporti avremmo voluto una serie di risposte, sapere a che punto e’ il piano economico- finanziario, cosa accade dal primo luglio, da oggi al 30 giugno porteremo avanti le nostre istanze”. Lo ha detto Velia Nazzaro, sindaco di Carsoli, nel corso della conferenza stampa sul “caro pedaggio-sicurezza A24/A25”. Sono piu’ di 100 i sindaci che portano avanti questa battaglia, senza colore politico, sono rappresentati tutti gli schieramenti politici. Il sindaco di Licenza, Luciano Romanzi denuncia la difficolta’ nel trovare “un interlocutore serio con cui discutere del futuro del nostro territorio, non e’ piu’ possibile che da quei territori noi paghiamo il doppio della tariffa autostradale rispetto agli altri territori, specialmente per la montagna dove ci sono dei territori depressi, isolati che rischiano l’abbandono. Il problema va affrontato e messo un punto”. Alfonsino Scamolla, consigliere provinciale dell’Aquila ha ribadito che la ‘lotta al caro pedaggi sull’Autostrada dei Parchi’ e’ una “battaglia di civilta’, non ha colore politico, e poi c’e’ anche il problema della sicurezza:

A24/A25 ha bisogno di una manutenzione straordinaria oltre che ordinaria”.