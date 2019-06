TURISMO, DOMANI IL TOWN MEETING FUTOUROMA

“Ottima la partenza di FUTOUROMA, che prevede domani il suo passaggio piu’ delicato, quello del Town Meeting, i cui spunti confluiranno nei valori e nelle priorita’ del Pianto Strategico del Turismo di Roma 2019 ” 2025. I tavoli operativi del Town Meeting sono stati appositamente studiati in maniera eterogenea, per valorizzare l’intelligenza collaborativa di tutta la rete coinvolta” dichiara Carlo Cafarotti assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. “Abbiamo concepito quest’evento, infatti, all’insegna di sinergia e condivisione, ricevendo moltissime richieste di partecipazione, che non hanno potuto trovare seguito nella loro totalita’. La gestione delle conferme, frutto di una non semplice selezione, riflette l’onore e l’onere di mettersi al servizio di Roma, in rappresentanza di tutto il tessuto produttivo ed economico cittadino. Ringraziamo, quindi, anzitempo tutti i soggetti che hanno raccolto questa sfida di responsabilita’ dandosi al contempo un’opportunita’ unica:

contribuire da protagonisti alla strategia del turismo di Roma”.