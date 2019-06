Travolto da cancello, operato il bimbo a Roma

E stato operato nella notte al policlinico Gemelli per la rimozione di un ematoma cerebrale e per fratture alla gamba il bimbo schiacciato ieri dal cancello di casa a Ostia Antica. La prognosi rimane riservata.

Attualmente e’ in sedazione profonda e ventilato artificialmente.

Le condizioni sono gravi ma stabili. Il bimbo e’ ricoverato nella terapia intensiva pediatrica.