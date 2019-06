Rubano in gioielleria, appiccano incendio in strada e scappano: follia a Roma

Sono entrati nella notte in una gioielleria in zona Corviale, alla periferia della Capitale. E, dopo aver rubato i preziosi esposti nelle vetrine, hanno appiccato un incendio e sono scappati. In via della Casetta Mattei, poco dopo le 2 e 30 di mattina, sono intervenuti i poliziotti del reparto Volanti che indagano sul furto insieme ai colleghi del commissariato San Paolo. I malviventi incappucciati – secondo quanto si apprende – dopo aver rubato, avrebbero cosparso la strada di benzina danneggiando due auto parcheggiate.