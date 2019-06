Furto in metro poi la fuga: 27enne fermato una pattuglia dell’esercito

L’altro pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato a piede libero un cittadino pakistano di 27 anni, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia dell’Esercito del 152° Reggimento Fanteria della Brigata “Sassari”, impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, subito dopo aver asportato uno smartphone ad una turista inglese che stava viaggiando in un vagone della metropolitana all’altezza della fermata “Spagna”.

I militari lo hanno consegnato ai Carabinieri, prontamente allertati, che lo hanno preso in consegna e portato in caserma, dove è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittima.