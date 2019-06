Fatebenefratelli, laboratori di Bellezza gratuiti per pazienti in Senologia

Parte al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma il servizio gratuito dei laboratori di bellezza per donne in trattamento oncologico, promosso da La forza e il sorriso Onlus presso l’Ospedale. Il nuovo ente ospitante, 3^ sede dell’iniziativa nel Lazio, si afferma come nuova e fondamentale tappa nel processo di diffusione del servizio a favore dell’universo femminile colpito da tumore, presente in oltre 55 strutture in Italia.

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si propone attraverso i laboratori gratuiti di offrire alle donne in cura utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e autostima senza rinunciare alla propria femminilità.

«Questo progetto si inserisce a pieno titolo nel percorso di cura globale e integrato pensato per le pazienti oncologiche, sempre più giovani, dell’Ospedale – spiega Patrizia Frittelli, Direttore Clinico del Centro di Senologia al Fatebenefratelli-Isola Tiberina. – In particolare, la nostra Breast Unit promuove, per donne con neoplasia mammaria, un iter terapeutico multidisciplinare, condiviso da tutte le figure mediche coinvolte, in un’ottica di prevenzione, di cura e di riabilitazione psico-fisica a 360 gradi in cui anche l’attenzione al proprio aspetto e al benessere generale, al recupero della femminilità e della vita relazionale sono di fondamentale importanza».

«Ogni nuova apertura è motivo di grande soddisfazione per la nostra associazione – afferma Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso – poiché rappresenta un’opportunità in più per tutte le donne che affrontano il cancro in Italia di partecipare ai nostri laboratori di bellezza gratuiti. Avviare il progetto presso l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina è un traguardo importantissimo, si tratta, infatti, della nostra seconda struttura ospitante nella Capitale, una città in cui desideriamo essere sempre più attivi e presenti».

Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo.

Il laboratorio – In un’atmosfera informale e rilassante, le partecipanti (in piccoli gruppi da 4/8 persone per ogni laboratorio della durata di circa due ore e mezza) vengono guidate a prendersi cura della propria pelle, a scegliere e applicare il make-up adeguato alle proprie caratteristiche.

Gli esperti a disposizione – Accanto a competenti e sensibili consulenti di bellezza volontari, disponibili a insegnare a ogni partecipante come valorizzare, in pochi mirati gesti, il proprio aspetto, durante la seduta è presente anche il supporto di uno psicologo.

Un omaggio a ogni partecipante – Un kit ricco di prodotti per il maquillage e la cura della pelle viene donato a ogni donna per l’occasione. La beauty-bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti di bellezza durante l’incontro guidato, ma anche a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo.

Il prossimo laboratorio di bellezza de La forza e il sorriso presso l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma si terrà il prossimo 8 luglio.

INFO E ISCRIZIONI: tel. 06.6837562

L’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma – «Siamo più che felici di dare spazio ad un’esperienza di questo tipo in una struttura ospedaliera che è punto di riferimento per tante donne della Regione e non solo – commenta Stefano Michelini, Direttore Generale del Fatebenefratelli-Isola Tiberina –; un Ospedale dove scelgono di partorire circa 4.000 mamme l’anno. Si conferma così la nostra tradizione “al femminile” con questa iniziativa voluta per dare un ulteriore supporto alle pazienti oncologiche che si trovano ad affrontare una difficile malattia e tutte le sue implicazioni riguardanti la sfera personale e sociale. Attività di questo tipo si inseriscono a pieno titolo nel contesto della terapia integrata e della cura globale della persona che da sempre rappresentano la mission e lo stile di Ospitalità del Fatebenefratelli».

I numeri dell’Ospedale (base annua)

255 posti letto

1.200 professionisti a servizio del paziente

1.000 tipologie di servizi per la diagnosi e cura

5.000 mammografie

4.000 nascite

600.000 prestazioni di ambulatorio

20.000 ricoveri

Il patrocinio di Cosmetica Italia – «Credo fermamente che si debba dare alla bellezza il giusto merito – ha dichiarato Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia – spesso considerata qualcosa di superfluo, la cosmesi risponde invece alle esigenze di benessere e autostima di ognuno di noi. Il progetto de La forza e il sorriso Onlus è l’esempio per eccellenza di quanto questa estetica virtuosa possa fare la differenza nella vita di una donna».

I numeri de La forza e il sorriso

12 anni di attività (dal 2007)

57 strutture ospitanti sul territorio nazionale

30 imprese cosmetiche sostenitrici, rappresentative di 35 brand

3.500 laboratori di bellezza svolti

16.000 donne coinvolte

500 volontari (consulenti di bellezza e personale ospedaliero)

I sostenitori

Alfaparf Group, Ancorotti Cosmetics, Artcosmetics, Avon, Beiersdorf, Bottega Verde, Cantabria Labs Difa Cooper, Chanel, Clarins, Collistar, Cosmetica Italia Servizi, Cosmint, Coswell, Estée Lauder, Framesi, Glaxo Smith Kline, ICR – Industrie Cosmetiche Riunite, Kiko, L’Erbolario, L’Oréal, La Prairie, Lierac, Lisap Milano, Paglieri, Pink Frogs, Rilastil, Shiseido, Sinerga, Unifarco, Vagheggi.

Per maggiori informazioni:

www.fatebenefratelli-isolatiberina.it;

www.laforzaeilsorriso.it

Segui L’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina

Twitter: @UfficiostampaF2

Instagram: ufficiostampa_fatebenefratelli

Segui La forza e il sorriso

Twitter: @laforzaeilsorriso

Instagram:#morethanmakeup