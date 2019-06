Esplosione e fiamme in una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria. A quanto riferito dai pompieri, all’interno e’ stato trovato il corpo di un anziano. Nella villetta di 2 piani abitano 4 nuclei familiari.