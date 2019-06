Colleferro, sui ruderi del termovalorizzatore un nuovo strabiliante impianto di trattamento rifiuti

Hai voglia a chiudere il termovalorizzatore ma Colleferro rimane sempre un luogo privilegiato (vocato?) per far arrivare la monnezza di Roma. Infatti oggi il Messaggero riporta la notizia che proprio là dove sorge il dismesso impianto di combustione, ne sorgerà uno nuovo per il trattamento dei rifiuti, ovviamente romani.

Per carità, non sia mai detto, “non si tratta di un Tmb vecchio stampo, ma di un moderno «compound industriale», cioè di un sito di trattamento a tecnologia avanzatissi- ma, con una capacità di riciclo molto più elevata rispetto agli impianti tradizionali, come quello di Rocca Cencia, l’unico di proprietà dell’Ama ancora in funzione” scrive il quotidiano romano.

In verità l’assessore competente Massimiliano Valeriani lo aveva annunciato già nell’ottobre dello scorso anno e ribadito in gennaio con lo stesso Zingaretti, ma non è chiaro se si tratti della stessa tipologia di impianto anticipato oggi dal Messaggero.

Infatti lo scorso anno Valeriani annunciò che il nuovo impianto “verrà progettato da LazioAmbiente spa, in collaborazione con Università e Istituti di ricerca, mutuando le migliori esperienze già consolidate in diverse capitali europee, ma introducendo anche tecnologie di ultima generazione. Nel presidio industriale si potrà ricavare dalla Fos il metano da trasformare in biofuel, gassoso o liquido, per autotrazione; il carbone da destinare ad impieghi civili e industriali; la biomassa da trasformare in biofuel liquido; quella da trasformare in substrati sostitutivi di torbe e quella mineralizzata per conglomerati inerti, mentre dagli scarti dei Tmb si potrà ottenere plasmix da inviare a stampaggio; inerti da raffinare per reimpieghi civili e matrici da inviare a recupero nei circuiti dedicati (cellulose, alluminio, banda stagnata, ecc.)”.

Insomma, na meraviglia che dovrebbe venir realizzata entro il 2021 nell’ambito del piano regionale dei rifiuti che verrà approvato dalla Pisana in luglio, giusto per veder nel frattempo sprofondare Roma nella monnezza, anche perché il Consiglio regionale non entrerà nel dettaglio, ma indicherà solamente le zone compatibili con la realizzazione di discariche o altri impianti di trattamento.

Così la palla ritorna alla Raggi che ormai dispone di un solo impianto di trattamento Ama a Rocca Cencia piuttosto malandato e dei due di Cerroni a Malagrotta che stanno lavorando part time per lavori di manutenzione.

Sempre che poi non passi la linea di Salvini che i termovalorizzatori li vuole e come già indicato dal Governo Renzi, almeno due nel Lazio oltre a quello Acea di San Vittore e quello di Colleferro ormai da rottamare.

Ma torniamo a Colleferro che sarà anche alle prese con la prossima chiusura della discarica di Colle Fagiolara che peraltro ha aumentato nel frattempo le cubature di raccolta.

Quando a inizio anno Zingaretti e Valeriani annunciarono il nuovo strabiliante impianto e l’avanzata elaborazione del piano dei rifiuti vecchio ormai di anni, il sindaco Sanna masticò amaro, dopo le sceneggiate con sit in davanti al termovalorizzatore per impedire l’accesso dei camion ed accelerarne la chiusura, sul nuovo impianto abbozzò chiedendo tuttavia CONDIVISIONE delle scelte con la locale amministrazione.

Siamo quindi certi che sulla natura del nuovo impianto ed i tempi di realizzazione il sindaco sia ampiamente informato (ovviamente non dal Messaggero) e in grado di trasmetterne le grandi linee agli organi d’informazione.

Giuliano Longo