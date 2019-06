Cisl Lazio, nuovo segretario Coppotelli

“Congratulazioni al nuovo Segretario Generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli. La sua dedizione e il suo impegno nelle battaglie sindacali sono oggi ricompensati dal conferimento di questa importante carica. Al neo eletto Segretario vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Al Segretario uscente, Paolo Terrinoni, va un ringraziamento per l’attivita’ svolta e per avere portato avanti l’incarico con determinazione”. Lo dichiara in una nota il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.