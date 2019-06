Baby pusher in manette in un bar di Civitavecchia

La scorsa sera, nel corso di mirati servizi antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un giovane studente pusher, di 17 anni, di Civitavecchia per spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo hanno sorpreso il minorenne nella flagranza del reato di spaccio nei pressi di un bar del centro città. I militari hanno assistito chiaramente al momento dello scambio, quando il pusher ha ceduto una dose a un altro giovane. A quel punto i due sono stati bloccati e a seguito del controllo l’acquirente, un cittadino tunisino, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di una dose di 0,2 grammi di hashish.

I militari hanno successivamente effettuato una perquisizione presso l’abitazione del minorenne dove sono stati rinvenuti ulteriori 37,8 grammi della medesima sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre, terminati gli accertamenti, il pusher è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria mentre, l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.