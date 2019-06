Astral perde 684 Km di strade regionali (che vanno ad Anas) ma ne acquista 654 di provinciali

Con l’approvazione della delibera di giunta si conclude l’acquisizione di 654 chilometri di strade provinciali da parte della Regione Lazio. Con questo atto Astral spa ha inviato le lettere per realizzare entro giugno, gli interventi di rifacimento del manto stradale e ripristino della segnaletica per un valore di circa 3 milioni di euro su tre strade in provincia di Frosinone (SP 20 Piglio – Arcinazzo, SP 30 Filettino – Capistrello, SP 275 allacciamento stabilimento FIAT), tre in provincia di Latina (SP 2 Cisterna – Campoleone, SP3 Velletri – Anzio, SP 128 Taverna 50), tre in provincia di Viterbo (SP 8 Verentana/Marta, SP 141 Variante Ronciglione, SP 8 Verentana/Capodimonte) e due in Provincia di Rieti (Raccordo SR 57 svincolo Soratte, SP 69 Selvapiana).

Se Astral acquisisce 654 Km di strade provinciali nel febbraio scorso ne ha perso 684 km di 17 strade regionali e 2 provinciali che tornano in gestione ad Anas. Si tratta di arterie che erano state declassate a partire dal 2001 nell’ambito del decentramento amministrativo e che erano gestite dalla Regione Lazio tramite Astral, oltre a due brevi tratti prima gestiti dalla Provincia di Viterbo.

Al momento del passaggio ad inizio anno l’amministratore delegato di Anas assicurò 80 milioni di investimenti per la sistemazione delle strade consolari SS2bis “Cassia Veientana”, SS2 “Cassia”, SS3 “Flaminia”, SS5 “Tiburtina”, SS6 “Casilina”, SS148 “Pontina” e la SS296 “della Scafa” a Fiumicino. In provincia di Latina e Frosinone sono passate ad Anas SS690 “Avezzano-Sora”, SS509 “Sora-Cassino”, SS214 “Maria e Isola Casamari” (itinerario Sora-Frosinone), SS509 “di Forca d’Acero” (itinerario Avezzano-Cassino), SS156 “dei Monti Lepini” (itinerario Frosinone-Latina) SS155 “di Fiuggi” e tangenziale di Cisterna. in provincia di Rieti: SS578 “Salto Cicolana” (itinerario Avezzano-Rieti), SS260 “Picente” (itinerario L’Aquila-Amatrice) e SS471 “di Leonessa” e infine altri due brevi tratti in provincia di Viterbo: SS74 “Maremmana” e SP151 dal casello di Orte all’innesto SS675.

Va infine ricordato che, se grosso modo sulle strade si compensano le competenze tra Anas Astral per quanto riguarda la viabilità regionale, Astral, come annunciato, a breve dovrà gestire il sistema di bigliettazione unica del trasporto pubblico locale laziale a sostituzione di ‘metrobus’ istituito circa 25 anni fa.

Il nuovo sistema, che con la viabilità stradale c’entra ben poco, dovrebbe integrare tutti i vettori locali oltre ad Atac,Cotral e Trenitalia, e semplificare un sistema di bigliettazione gestito per lungo tempo da Atac, che ne possedeva le “chiavi” e ne gestiva i flussi di cassa.

La Regione Lazio sta così predisponendo il passaggio e, contemporaneamente, si doterà tutta l’area metropolitana di Roma del Sistema di Bigliettazione Elettronica, che sarà finanziato con 3 milioni di euro.

Il biglietto unico coprirà 58 Comuni della città metropolitana di Roma. Attendiamo tuttavia lo sviluppo di questi progetti per valutarne l’effettiva qualità, sempre che Atac non abbia nulla da obiettare.

Giuliano Longo