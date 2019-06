Zingaretti: «Conte in conferenza stampa di oggi dica la verità sulla situazione del Governo»

Nicola Zingaretti intervistato da Rtl 102.5 è intervenuto sulla conferenza stampa convocata dal premier Conte per oggi pomeriggio: ”Almeno che dica la verità – ha esordito – perchè anche l’ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse che hanno creato molto fumo, che poi è il motivo principale dello scetticismo nei confronti di questo Governo, cioè che parla molto ma nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di Governo”.

In merito alla possibilità di crisi per il segretario del Pd “questo dipende esattamente della conferenza di oggi, in realtà il tema è se ci sarà una crisi parlamentare, perché la crisi politica c’è da giorni. Ricordo decine di interviste di esponenti del Governo che facevano dichiarazioni abbastanza serie, come Tria, che poi venivano smentite dopo tre ore da altri esponenti dal Governo”.

Inoltre c’è una maggioranza parlamentare che “non produce atti e non produce una politica. Ricordo che una settimana prima del voto il Governo quasi non è riuscito a riunirsi in una stessa stanza tante erano le differenze tra due decreti, quello sulla famiglia e quello sulla sicurezza, cioè due temi molto importanti, sui quali credo non ci sia nessuna possibilità di dialogo”. In ogni caso, ha aggiunto ”il luogo per verificare accordi o disaccordi sono le aule parlamentari”.

Netto il suo disaccordo con la Flat Tax perchè “è una tassa per la quale chi ha più soldi paga meno tasse e chi ha meno soldi paga più tasse”. Ma poiché Italia il problema fondamentale sono le diseguaglianze sociali “credo che dovremmo avere ancora di più progressività delle imposte come chiede la Costituzione”. Inoltre per finanziare “questa tassa ingiusta servirebbero decine di miliardi e il Governo – nel quale la Lega ha un ruolo molto importante – ancora non ha spiegato come far fronte al buco che si è determinato nei conti pubblici”.

A proposito dell’abolizione del reato d’abuso d’ufficio proposto da Salvini, Zingaretti è convinto che la riforma della giustizia debba venir fatta “non a spot ma dentro un quadro organico di riforme” non come lo sblocca cantieri per i quale un giorno si dice facciamolo e “dopo 48 ore si afferma ‘sospendiamo il codice degli appalti‘ così ognuno fa come gli pare. Io mi rifiuto di discutere con spot per questioni cosi’ delicate, si vada in Parlamento, si apra una discussione su quali sono i nodi della giustizia italiana e su questo, come sempre fatto in un confronto parlamentare, ognuno dirà la sua”.

Guardando alle prospettive future del partito il segretario Dem intende lavorare per “ricostruire un’alternative, tornare a parlare di operai, di fabbriche, tutelarli, difenderli, denunciare che dal primo giugno sei milioni di pensionati hanno la pensione tagliata, ricostruire una rappresentanza di quell’Italia che soffre e di quella che vuole produrre e vede i fatturati crollare, che e’ la parte di Italia che si dovrà candidare – se si arriva alle elezioni – di essere un’alternativa a chi ha fallito”.

“Dicono – e conclude – ‘prima gli italiani’ ma la verità, e lo dicono i dati, sono gli italiani che stanno pagando dei risultati incredibili, in negativo, per le troppe parole e i le scelte sbagliate che sono state compiuti”.

Giuliano Longo