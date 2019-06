Il trucco del cacciavite: rapina shock a Roma

Ha minacciato con un cacciavite a scopo di rapina i passeggeri di un autobus Atac in zona Aurelio, periferia della Capitale. Per questo F. A., 42 anni, e’ stato arrestato dai poliziotti del reparto Volanti della Questura di Roma. Il tentativo di borseggio e’ avvenuto sabato mattina su via di Torre Rossa quando l’uomo, dopo essersi avvicinato a diversi passeggeri, ha minacciato di ucciderli. Il 42enne e’ stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata continuata.