SuperEnalotto, nuova super vincita a Roma

Roma ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato Jackpot sfiorato nella Capitale e pieno di vincite con i 5. Presso il Bar Gelateria Cheri 1 di largo Millesimo 7 è stato centrato un 5 da 14.203,94 euro, mentre alla Tabaccheria Minerva, di via Tuscolana 1820, la stessa schedina ha regalato una vincita da oltre 46mila euro grazie a tre punti 5, 15 punti 4 e dieci punti 3. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire ed è a quota 163,1 milioni di euro, primo premio in Europa, secondo al mondo e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.