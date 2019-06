Roma, 10 auto distrutte dalle fiamme: indagini in corso

Dieci auto distrutte dalle fiamme questa notte poco dopo le ore 3 in zona Tiburtina, periferia della Capitale. In via Giovanni Pittaluga sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Completamente carbonizzate sette auto e altre tre pesantemente danneggiate. Non risultano persone ferite o intossicate.

Indagini in corso.

Sembrerebbe di natura accidentale e non dolosa l’incendio che questa notte poco dopo le tre ha distrutto dieci auto in via Giovanni Pittaluga, nel quartiere romano della Tiburtina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Casalbertone. Sul posto – secondo quanto si apprende da fonti investigative – non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.