Nord: bel tempo al mattino salvo una residua nuvolosità sulla Romagna, nelle ore centrali e pre serali sviluppo di qualche isolato temporale strettamente sulle zone Alpine e prealpine, torna il bel tempo ovunque tra la sera e la notte. Centro: bel tempo al mattino salvo locale nuvolosità in transito tra Marche, Umbria e Toscana. Nel pomeriggio sviluppo di qualche isolato temporale lungo la catena appenninica, specie tra Abruzzo e Lazio. In serata torna il bel tempo ovunque. Sud bel tempo al mattino salvo qualche disturbo sulla Puglia e sul basso Tirreno. Nelle ore centrali sviluppo di attività temporalesca a ridosso della catena appenninica con fenomeni in locale propagazione alle zone costiere o pianeggianti adiacenti. Torna il bel tempo la sera. Temperature, in ulteriore aumento al Centro Nord con punte di 30-31° in Val padana. Ancora sotto media al Sud con massime raramente superiori ai 23-24°.

Roma

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube sparsa al mattino, sole prevalente al pomeriggio. Cieli poco nuvolosi nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella mattinata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali temporali al pomeriggio su Appennino e zone interne del basso Lazio, altrove il tempo si manterrà asciutto. Fenomeni in esaurimento nella serata.

Qualche pioggia al Nord fin dal mattino ad iniziare dalle Alpi centrali, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali su tutto l’arco alpino. Residui fenomeni in serata con possibili sconfinamenti sulle zone pedemontane piemontesi, asciutto nella notte. Sole prevalente al mattino al Centro Italia, prima che al pomeriggio aumenti l’instabilità specie sulle zone interne con locali acquazzoni e temporali. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Tempo stabile sulle regioni meridionali nella prima parte del giorno, poi sono attesi locali fenomeni, anche a carattere di temporale, specie sulle zone interne tra Molise, Campania e Basilicata. Asciutto in serata e in nottata con ampi spazi di sereno.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massi

