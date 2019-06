La guardia di finanza di Roma sequestra 240mila a un direttore di banca

Un sequestro di quasi 240 mila euro e’ stato emesso nei confronti di una filiale di un istituto bancario di Roma e del suo direttore. Il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza ha dato in esecuzione un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal gip del Tribunale di Roma Flavia Costantini, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti del direttore di una filiale di un istituto bancario. La vicenda e’ quella del funzionario del Ministero della Salute Vincenzo Zumbo, arrestato per peculato lo scorso primo aprile per essersi appropriato di oltre 1,4 milioni di euro di soldi pubblici, fatti confluire sui propri conti correnti attraverso la falsificazione dei documenti di spesa e la sostituzione degli iban delle societa’ destinatarie delle somme. Gli sviluppi delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, e nello specifico dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto procuratore Carlo Villani, hanno consentito di accertare che buona parte delle somme distratte, per un importo di poco inferiore al milione di euro, sono state accreditate su un conto corrente di Zumbo acceso presso una filiale sul quale, in un arco temporale di circa un anno e mezzo, sono pervenuti quasi 200 bonifici dal Ministero della Salute.