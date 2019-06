Intimidazioni e botte ad anziano: shock a Roma

Intimidazioni e botte all’anziano padre.

Per questo L.C., uomo romano di 49 anni, e’ stato arrestato dai poliziotti del reparto Volanti della Questura. L’episodio risale a ieri pomeriggio quando, al termine dell’ennesimo litigio scaturito per futili motivi, il 49enne ha minacciato il padre davanti agli agenti. “Se non mi carcerate oggi lo ammazzo!”, avrebbe affermato l’uomo, gia’ colpito in precedenza dal divieto di avvicinamento alla dimora dei genitori. I

poliziotti lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti e minacce e condotto, su disposizione dell’Autorita’ giudiziaria, nel carcere di Regina Coeli.