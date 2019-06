Bomba d’acqua vicino Roma: ecco fino a quando durerà l’ondata di maltempo

Il caldo e’ arrivato e non lascera’ l’Italia per tutta la settimana. Da venerdi’ sul Centrosud arrivera’ la prima ondata di calore africano, mentre sul Nord potranno esserci temporali soprattutto sulle alture, ma anche in pianura. Sono le previsioni di MeteoExpert e 3bmeteo.com.

“Il promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, che gia’ in questi ultimi giorni ha fatto scoppiare l’estate al Nord – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio -, si estendera’ anche verso le regioni meridionali del Paese, favorendo un incremento delle temperature e una maggiore presenza del sole”.

Martedi’ e mercoledi’ gli esperti prevedono tempo bello e caldo sul Centrosud, piu’ variabile al Nord. Qui saranno possibili temporali sui rilievi, mercoledi’ anche in pianura.

Per Meteo Expert “direttamente investite dall’aria sahariana saranno le regioni del Sud e le Isole maggiori dove, a partire da venerdi’, il termometro potrebbe raggiungere o di poco superare la soglia dei 35 gradi, dando cosi’ vita alla prima ondata di calore dell’estate 2019. Discorso diverso per il Nord, ai margini della cupola anticiclonica e maggiormente esposto ad infiltrazioni di aria umida, che renderanno l’atmosfera progressivamente piu’ instabile e il clima piu’ afoso”.