Bimbo travolto da cancello: dramma a Roma

Un bambino di 5 anni e’ stato soccorso in gravissime condizioni dopo essere rimasto schiacciato dal cancello di casa. E’ accaduto a Ostia antica, nel quadrante sud di Roma. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione sembra che il bimbo stesse cercando di chiudere il cancello scorrevole dell’abitazione quando, per cause in corso di accertamento, il bimbo e’ rimasto schiacciato dal meccanismo che a fine corsa e’ uscito fuori binario.

Un bambino di 5 anni e’ rimasto schiacciato da un cancello che gli e’ caduto addosso. E’ accaduto a ostia Antica.

Il piccolo e’ in gravi condizioni.

“Indicenti analoghi sono numerosissimi in Italia, ma non se ne parla solo perche’ non sempre hanno conseguenze fatali – spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi – La dinamica, e’ sempre la stessa: il bimbo gioca con il portone che finisce per staccarsi dai cardini e schiacciarlo, spesso con esiti purtroppo tragici.

Per questo occorre una costante ed accurata manutenzione dei cancelli, che in Italia non avviene perche’ mancano del tutto i controlli e in pochi eseguono manutenzione in modo costante: si chiamano i tecnici solo dopo che si e’ verificato un problema, ossia quando e’ troppo tardi”.

Il Codacons chiede quindi controlli sulla sicurezza dei cancelli specie se di scuole o strutture aperte a minori di anni 14, ed una campagna pubblicitaria a cura del Governo sulla sicurezza dei bambini, affinche’ simili tragedie non si ripetano piu’.

“Ricordiamo che per l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ gli incidenti domestici rappresentano nei Paesi sviluppati la prima causa di morte per i bambini”, conclude Rienzi.